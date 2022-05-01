Москвичам рассказали о погоде 1 мая

Фото: Москва 24/Иванко Игорь

В воскресенье, 1 мая, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Температура воздуха в Москве составит +10...+12 градусов, в Подмосковье – +7...+12 градусов. Ветер подует западного направления с порывами до 10 метров в секунду.

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. <...> Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%", – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что начало мая в столице и области ожидается прохладным. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 1–2 градуса.

Похолодание в Москве связано с нарушением традиционных центров действия атмосферы, их мест дислокаций, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он пояснил, что при нормальном положении центров действия атмосферы циклоны приходят с Запада на Восток. При этом, отметил синоптик, из-за дыхания Атлантики всегда сохраняется умеренный температурный режим.

Тишковец добавил, что комфортная погода в городе установится 9 мая. В ночное время в праздничный день будет около +5...+10 градусов, в дневное время – +12...+17 градусов.

