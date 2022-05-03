Северный Кавказ вошел в топ-5 популярных направлений на майские праздники. В рейтинге регион оказался впервые, потеснив Крым.

Многие туристы в первую очередь хотят посмотреть на Эльбрус. Что еще можно увидеть на Кавказе? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.