Российские силы уничтожили до 150 украинских военных – Минобороны

Фото: Минобороны РФ

В Минобороны сообщили, что российские силы уничтожили до 150 украинских бойцов и две американские гаубицы М777. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

Воздушно-космические силы ударили по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ.

"Уничтожено до 150 военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним, шесть гаубиц "Мста-Б", – говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что также удалось ликвидировать восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня "Град", семь беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы РФ двумя высокоточными ударами уничтожили более 500 украинских боевиков. Атака производилась по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харькова и временному пункту дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Константиновки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин сказал, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.