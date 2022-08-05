Украинские войска обстреляли насосную станцию водохранилища в Ясиноватой

Насосная станция водохранилища в Ясиноватой подверглась обстрелу со стороны военных ВСУ, сообщили в ДНР.

Уточняется, что было выпущено 8 снарядов калибра 155 миллиметров. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Донецк.

О происходящем в зоне спецоперации – в сюжете телеканала Москва 24.



