В Запорожье призвали Киев оставить иллюзии насчет захвата региона

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Киевским властям пора оставить иллюзии насчет захвата освобожденных территорий, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Все эти заявления из области ненаучной фантастики и абсолютно не соответствуют действительности. Это спецоперация информационного отвлечения на фоне неудач ВСУ и потери контроля над очередными населенными пунктами", – сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее Рогов сообщил о неудачной попытке ВСУ наступления на регион, однако, отметил он, встретив жесткий отпор, украинские военные вынуждены были бежать.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.