Союзные войска применили снайперскую винтовку "Опустошитель" на Украине

Союзные войска применили на Украине новейшую снайперскую винтовку "Опустошитель", которая позволяет поражать цели на расстоянии более двух километров. При этом точность российского оружия в 4 раза выше западных аналогов.

О происходящем в зоне специальной военной операции – в эфире телеканала Москва 24.