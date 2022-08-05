ВСУ открыли стрельбу по жителям Харьковской области из-за отказа уступать им дома

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Украинские военные ранили девять человек при попытке выселить из домов мирных жителей, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, командование 92-й механизированной бригады ВСУ планировало разместить в жилищах иностранных наемников, а на участках оборудовать позиции для военной техники и артиллерии.

Чтобы пресечь протесты, националисты и иностранные наемники открывали стрельбу. В результате четыре местных жителя получили огнестрельные ранения различной степени тяжести в населенном пункте Шестаково и пять – в Верхнем Салтове.

Также в Минобороны РФ рассказали, что за минувшие сутки ВКС России нанесли удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области.

В результате они ликвидировали до 150 бойцов ВСУ, 2 американские гаубицы М777 и до 1,5 тысячи боеприпасов к ним, 6 гаубиц Мста-Б, 8 артиллерийских орудий различной модификации, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня "Град", а также 7 беспилотников.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад украинских войск оставили занимаемые позиции в ДНР, утратив боеспособность. Отмечалось, что они понесли большие потери в результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

