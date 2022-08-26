Глава СК РФ поручил возбудить дело из-за привлечения Кадырова к ответственности на Украине

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручить возбудить уголовное дело из-за незаконного привлечения к ответственности со стороны СБУ главы Чечни Рамзана Кадырова и других россиян. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

"Председатель Следственного комитета России поручил <...> возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконных решений об уголовном преследовании главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и других должностных лиц", – отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что соответствующие решения приняты украинскими уполномоченными властями по надуманным основаниям и противоречат закону. В рамках расследования уголовного дела планируется установить ответственных за эти решения должностных лиц СБУ.

Ранее СБУ предъявила обвинения Рамзану Кадырову, а также замначальника управления Росгвардии по Чечне Даниилу Мартынову и командиру тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона "Юг" Хусейну Межидову. Сотрудники СБУ якобы собрали "безоговорочные доказательства" военных преступлений с их стороны.

Комментируя эту новость, глава Чечни назвал сотрудников СБУ пешками террористических организаций, а также предложил им назвать место, где они могли бы разобраться, кто из них преступник и террорист.

