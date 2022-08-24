Кадыров сообщил о создании в Чечне нового элитного спецподразделения

Фото: телеграм-канал "Kadyrov_95"

В Чечне завершается создание второго элитного спецподразделения, которое займется охраной нефтегазового комплекса местного управления Росгвардии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Это тот самый знаменитый "Нефтеполк", бойцы которого в свое время участвовали в многочисленных спецоперациях и громили банды международных террористов", – написал он.

Глава Чечни пояснил, что полк рассчитан на две тысячи человек, поступить на службу в это спецподразделение могут россияне в возрасте от 18 до 50 лет.

Ранее Кадыров показал "Ахмат-мобили", закупленные Чечней для участия в спецоперации на Украине. Машины были созданы с учетом пожеланий чеченских военных: они маневренные и позволяют быстро и с максимальной безопасностью передвигаться в городских условиях.

