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Политика

16:05

Кадыров заявил, что чеченские подразделения готовы освободить Киев по первому приказу

политика

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Рамзан Кадыров заявил о готовности чеченских бойцов взять штурмом Киев по первому приказу. Глава Чеченской республики опубликовал ролик с бойцами спецподразделений.

На кадрах, размещенных в телеграм-канале Кадырова, запечатлены чеченские военнослужащие с черно-белыми нашивками с надписью "На Киев" на груди, а также военная техника с аналогичной надписью.

"Киевская верхушка, восседающая в теплых креслах своих золотых кабинетов, должна знать, что скоро в их двери постучат воины, чьи сердца переполнены яростью по причине ваших преступных приказов. Последствия того, что вы творили на протяжении восьми долгих лет, настигнут вас", – написал Кадыров.

Он подчеркнул, что чеченские военные готовы освободить не только Киев, но и любой другой населенный пункт, в случае поступления соответствующего приказа Владимира Путина.

"Будет команда – будет результат. Это неопровержимый факт. Мы за Россию, за мир, очищенный от национализма", – добавил глава Чечни.

Ранее Кадыров назвал США матерью агрессии и международного терроризма. По его словам, в ближайшие месяцы Запад попытается ужесточить информационную кампанию против России и закрепить за Москвой статус агрессора.

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