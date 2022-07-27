Кадыров сообщил, что Путин наградил его орденом Александра Невского

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что российский президент Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского за вклад в социально-экономическое развитие региона.
"Друзья, по представлению зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина Указом Президента Российской Федерации я награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение", – написал он в телеграм-канале.
Кадыров назвал полученную награду авансом и обязался в дальнейшем служить на благо Чечни и России. Политик добавил, что считает честью получение награды от президента.
Он отметил, что развитие Чечни стало возможным благодаря слаженной работе и взаимодействию республиканских властей с федеральным центром.
"Поэтому эту заслугу я хочу разделить в первую очередь с правительством Российской Федерации и, конечно же, с командой первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хажди Кадырова, которая круглосуточно трудится на пути созидания и развития", – заключил руководитель региона.
Ранее Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта. Торжественная церемония присвоения очередного воинского звания главе республики состоялась в Грозном. Указ президента РФ зачитал командующий Северо-Кавказским округом войск нацгвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаров.
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