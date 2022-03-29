Песков отреагировал на присвоение Кадырову звания генерал-лейтенанта

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление властей Чечни о присвоении главе республики Рамзану Кадырову звания генерал-лейтенанта, отметив, что еще не успел ознакомиться с соответствующим указом. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Пока не могу сказать. Я не видел указа. Как только увидим указ, если он не закрыт, то он, конечно, будет опубликован", – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что закрытые указы не публикуются.

28 марта спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта. Он поздравил главу республики, назвав Кадырова примером истинного, самоотверженного и бескорыстного служения народу.

В 2020 году Рамзан Кадыров был удостоен воинского звания генерал-майора. Глава Чеченской Республики также перешел из структуры МВД в Росгвардию.

