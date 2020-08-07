За год доходы Кадырова увеличились на 140 млн руб

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Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова увеличились почти в 20 раз, следует из опубликованной на официальном сайте декларации.

Согласно документу, в 2019 году он заработал 147 997 849,29 рубля, а годом ранее доход Кадырова составлял 7,58 миллиона рублей.

Также он приобрел земельный участок площадью 28 361 квадратный метр. В собственности, как и в прошлом году, также находятся земельный участок площадью 3 668 квадратных метров и жилой дом на 2344,6 квадратного метра.

Кроме того, доходы супруги Кадырова тоже стали больше. В 2019 году она заработала 2 456 321,31 рубля, годом ранее эта цифра составляла 60 тысяч рублей.

В документе указано, что недвижимость главы республики находится в России.

Ранее сообщалось, что главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоили звание генерал-майора и перевели из структуры МВД в Росгвардию.