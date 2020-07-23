Кадыров получил звание генерал-майора

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоили звание генерал-майора и перевели из структуры МВД в Росгвардию. Об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

Кадыров отметил, что эту новость ему сообщил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Глава государства поздравил главу Чеченской Республики и пожелал ему дальнейших успехов.

"Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит", – написал Кадыров.

Кадыров отметил, что принял новость по стойке смирно, как полагается по уставу.

"Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего Президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте. Для этого у нас есть все – воля, решимость, полная готовность, техника и, чтобы ни у кого не было вопросов, законно выданное федеральными структурами оружие", – написал глава Чеченской Республики.

Ранее против Кадырова были введены санкции со стороны США. Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что он причастен к многочисленным грубым нарушениям прав человека. В ответ на это Кадыров сообщил, что принимает бой Помпео.