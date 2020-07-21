В Кремле прокомментировали снимок Кадырова в оружейном арсенале

Фото: телеграм-канал Mash
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал фотографию главы Чечни Рамзана Кадырова, сделанную в оружейном арсенале. По словам представителя Кремля, владение оружием в стране регламентируется законом, который для всех един, передает "Газета.ру".
Как отметил Песков, если имеющееся у гражданина оружие зарегистрировано и хранится должным образом, то никаких проблем нет.
До этого Госдеп США объявил о внесении Кадырова в черный список. В Вашингтоне включают туда людей, которые причастны к нарушению прав человека.
После чего глава Чеченской Республики выложил снимок, где он находится в комнате для хранения оружия. "Мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" – следовало из подписи к посту Кадырова.
Из-за санкции на Кадырова ранее был удален его аккаунт в Instagram. Аккаунты главы Чеченской Республики уже блокировались в 2017 и 2018 годах.
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