Кадыров ответил Помпео на заявление о внесении в черный список

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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что его вносят в черный список, сообщает RT.

"Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" – заявил Кадыров.

Накануне стало известно, что США вводят санкции против Рамзана Кадырова. Как подчеркнул Помпео, Вашингтон считает главу Чечни причастным к нарушениям прав человека, включая пытки и внесудебные казни.

Ранее из-за санкции на Кадырова был удален его аккаунт в Instagram.