Двум депутатам Рады предъявили обвинения в госизмене

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Против депутатов Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту госизмены. Об этом на своей странице в Facebook написала генпрокурор страны Ирина Венедиктова.

Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко распространил эту информацию в своем телеграм-канале.

Комментируя запись в другом канале, Гончаренко написал следующее: "Спасибо Ирине Венедиктовой за то, что подписала подозрение (предъявила обвинение. – Прим. ред.). Медведчук должен сидеть в тюрьме".

Политик также напомнил о своем обращении в Госбюро расследований с заявлениями о якобы совершенных Медведчуком и Козаком преступлениях.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Украины проводят обыски в жилье Медведчука. В материале уточнялось, что спецподразделение СБУ "Альфа" оцепило территорию вокруг участка, где расположен дом депутата.