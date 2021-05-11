Двум депутатам Рады предъявили обвинения в госизмене

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Против депутатов Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту госизмены. Об этом на своей странице в Facebook написала генпрокурор страны Ирина Венедиктова.
Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко распространил эту информацию в своем телеграм-канале.
Комментируя запись в другом канале, Гончаренко написал следующее: "Спасибо Ирине Венедиктовой за то, что подписала подозрение (предъявила обвинение. – Прим. ред.). Медведчук должен сидеть в тюрьме".
Политик также напомнил о своем обращении в Госбюро расследований с заявлениями о якобы совершенных Медведчуком и Козаком преступлениях.
Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Украины проводят обыски в жилье Медведчука. В материале уточнялось, что спецподразделение СБУ "Альфа" оцепило территорию вокруг участка, где расположен дом депутата.
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