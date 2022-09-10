Кадыров назвал "чушью" разговоры про отступление армии РФ из Соледара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг заявления об отступлении военнослужащих РФ из Соледара в своем телеграм-канале, назвав их "чушью".

По его словам, солдаты ведут наступательные действия уже несколько дней.

"Ночью они вступили в плотное боестолкновение с противником. И хотя удерживаемая нацистами позиция была хорошо укреплена, удержать ее у них не получилось. Оборонялись черти как могли, только в близком бою ничего толкового они не могут", – написал Кадыров.

Он добавил, что всегда имел мнение о том, что у ВСУ "нет духа" противостоять российской армии. Кадыров подчеркнул, что противник по-прежнему действует "предсказуемо".

Ранее Кадыров назвал истинные цели проведения специальной военной операции на Украине. По его словам, РФ борется не только "за освобождение мирных людей, но и за будущее страны", в том числе за "традиции, идентичность, за духовно-нравственные ценности, за религию".

По его словам, в некоторых случаях санкции против РФ вводились только за непринятие ЛГБТ-сообщества. Однако непринятие указанных ценностей означало лишь то, что "РФ не позволит это у себя".