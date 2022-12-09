Спрос на отечественное шампанское в России вырос в четыре раза

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В России в четыре раза вырос спрос на отечественное шампанское и в два раза – на вино. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование онлайн-сервиса доставки продуктов "СберМаркет".

По данным сервиса, россияне чаще всего выбирают к застолью полусладкое шампанское. На этот напиток приходится каждая вторая купленная бутылка. Треть жителей России предпочитают брют, реже покупают полусухое и сладкое игристое.

Отечественный бренд игристого вина "Абрау-Дюрсо" по итогам исследования стал самым востребованным на российском рынке. На второй полиции находится Chateau Tamagne, за ним следует "Золотая Балка". Четвертое место принадлежит винам марок "Балаклава" и "Советское шампанское". Топ-5 замыкает Aristov.

Среди вина лидером стало красное. Согласно исследованию, на него приходится 42% от всех проданных бутылок с этим напитком. Чуть менее востребованным у россиян стало белое вино. За ним следует розовое и другие вина. Самыми популярными марками отечественного вина стали "Ай-Петри" и Abrau.

Ранее стало известно, что в 2022 году стоимость шампанского в России выросла в среднем на 12%. Средняя стоимость бутылки шампанского на сегодняшний день составляет порядка 300 рублей. По словам экспертов, цены на игристое вино вряд ли увеличатся перед Новым годом.

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