Мизулина назвала блогера Била играющим на человеческом сострадании циником

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила возмущение в связи с сообщениями о том, что блогер Эдвард Бил выдумал историю об ампутации ноги на фоне госпитализации.

Накануне телеграм-каналы начали распространять публикации о том, что информация о риске ампутации ноги у Била, а также о возможном заражении крови и пяти операциях была сфабрикована командой блогера. Таким образом его соратники якобы планировали вызывать общественный резонанс, на фоне которого Била могли бы освободить от ареста.

"Я изначально считала, что все это спектакль. Но не хотелось верить в то, что человек может столь цинично играть на чувстве человеческого сострадания", – высказалась Мизулина в своем телеграм-канале.

Глава Лиги также обратила внимание, что за счет привлечения общественного внимания блогер пытался избежать не ареста, а возбуждения уголовного дела по подозрениям в мошенничестве.

"Посмотрим теперь, чем для скамера закончится вся эта клоунада", – резюмировала она.

Об угрозе ампутации ноги Била стало известно из рассказа его адвоката, который сам узнал об этом от друзей мужчины. Однако позже в телеграм-канале блогера появилась информация о том, что врачи все же сохранили его левую ногу.

Блогера задержали в конце июля из-за ношения им полицейской формы, арестовав на 13 суток.

Позже его признали виновным в незаконном массовом мероприятии, поэтому срок ареста продлили еще на 14 суток. За это время, по данным СМИ, у него воспалилась рана, из-за чего в начале августа его госпитализировали с подозрением на заражение крови.

