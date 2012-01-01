Сосед Эдварда Била по больнице: после спасения ноги блогер "скачет как зайчик"

Врачи смогли сохранить левую ногу пранкеру Эдварду Билу, которому грозила ампутация. Теперь блогеру предстоит долгое восстановление и лечение, хотя, по словам соседа по палате, он уже "скачет как зайчик". Как он оказался на операционном столе и почему многие пользователи вообще не верят в эту историю, расскажем в нашем материале.

"Боролись долго и упорно"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Проблемы с ногой у скандального блогера Эдварда Била (настоящее имя – Эдуард Биль) начались после его падения с электросамоката несколько месяцев назад, рассказал его адвокат Хамзат Шаро. По его словам, 28-летний пранкер получил открытый перелом, после чего ему на область раны даже пересадили кожу с живота. После этого Бил проходил длительное лечение и ежедневно посещал перевязки, подчеркнул Шаро.





Хамзат Шаро адвокат Эдварда Била Когда я увидел эту ногу, мне стало плохо. Сложно было смотреть на это. Нога в ужасном состоянии, там открытая рана. Бугорок в диаметре около 7–8 сантиметров в месте, где пересадка кожи была, а в высоту около 5–6 сантиметров.

Приостановить процедуры пришлось в конце июля, когда блогера арестовали на 13 суток по статье о мелком хулиганстве за пранк в форме "самокатной патрульной службы". Затем столичный суд назначил Билу еще 14 суток за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение порядка (выяснилось, что в день пранка блогер участвовал в мероприятии, где произошел конфликт, переросший в потасовку).

По данным СМИ, в спецприемнике Бил почувствовал боль в ноге, а место травмы стало опухать. В итоге в конце июля его экстренно госпитализировали с подозрением на заражение крови. По словам адвоката пранкера, существовала реальная угроза ампутации и перед Эдвардом реально мог встать выбор – либо лишиться ноги, либо жизни. Однако 5 августа в телеграм-канале блогера появилось заявление, что самых серьезных последствий удалось избежать.





из сообщения в телеграм-канале Эдварда Била Эдварду сохранили его левую ногу. За это боролись долго и упорно! <...> Всю ногу разобрали до деталей, чтобы добраться до очага и устранить проблемы, которые могли довести до полной ампутации. Спасибо врачам за проявленный труд и профессионализм!

"Но это не значит, что он полностью здоров, инфекция до сих пор его преследует, просто уже в меньших количествах и на меньшей стадии. Теперь ему предстоит долгое восстановление и лечение", – сказано в сообщении, где отмечено, что реабилитация может занять до полугода.

Телеграм-канал Super со ссылкой на пациента из этого же отделения рассказал, что после хирургического вмешательства Эдвард уже прошелся по коридору с перевязанной ногой и "скачет как зайчик". При этом, по данным издания, у блогера все еще держится высокая температура.

Хамзат Шаро уточнил, что, как только Эдвард закончит лечение, он вернется в спецприемник для дальнейшего отбывания наказания. Пока же срок его заключения приостановлен с 31 июля. По словам адвоката, в больнице за пранкером продолжают наблюдать сотрудники правоохранительных органов.

"Через неделю марафоны будет бегать"

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Эдвард Бил известен публике в интернете своими скандальными выходками. К примеру, в 2018 году во время съемок пранка он избил сотрудника торгового центра. А в 2019-м встроил в ролик о благотворительной акции в детском доме рекламу нелегального онлайн-казино, который сопровождался нецензурной лексикой.

Также Бил стал виновником громкого ДТП на Садовом кольце в 2021 году, в результате которого консультант Госдумы Мария Артемова получила серьезные травмы и впала в кому – врачи боролись за ее жизнь несколько дней. Изначально блогера осудили на два года ограничения свободы, однако после повторного рассмотрения дела приговорили к году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В ноябре 2022-го Бил вышел на свободу и пообещал больше не заниматься пранками, потому что "ситуация поменялась". Однако свое слово не сдержал и продолжил снимать провокационные ролики.

Многие пользователи соцсетей уверены, что история с ногой поможет Эдварду наконец исправиться и признать свои ошибки.





пользователь с ником Совесть Можно к нему по-разному относиться, но почти в 30 лет становиться инвалидом – этого и врагу не пожелаешь. Так что пусть выздоравливает и попутно берется за голову.

"Интересно, после этого он угомонится и станет вести себя нормально? Отсидка не помогла, может, хоть это поможет", – написал пользователь Д. Г.

"На самом деле очень хорошо, что ногу получилось сохранить", – обрадовалась Анна Мисаковская.

При этом нашлись и те пользователи, которые и эту историю посчитали новым розыгрышем в исполнении пранкера.





пользователь Макс Манцевич Уже вылечили... Через неделю марафоны будет бегать, а через две – пранки снимать. Нормально все.

"Просто хайп чисто-аккуратно сделал Бил", – убежден Мадрид Идрисов.

При этом многие из тех, кто не сомневается в случившемся, искренне пожелали Билу скорейшего выздоровления и призвали аудиторию быть добрее и не желать человеку зла, даже несмотря на его противоречивую деятельность.