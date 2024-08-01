Адвокат Эдварда Била подтвердил информацию о госпитализации блогера

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Адвокат Эдварда Била (Эдуард Биль) Хамзат Шаро подтвердил сообщения о госпитализации блогера из-за проблем с ногой, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным СМИ, три месяца назад блогер упал с самоката и получил открытый перелом ноги. В телеграм-каналах распространялась информация о том, что неделю назад Бил снова почувствовал боль, а место травмы стало опухать. В четверг, 1 августа, появились сообщения о его экстренной госпитализации с подозрением на заражение крови. При этом подчеркивалось, что ему может грозить ампутация левой ноги.

Правозащитник уточнил, что весной Билу провели операцию по пересадке кожи с живота. Затем блогер проходил лечение, которое длилось несколько месяцев, и ежедневно посещал перевязки. Однако после задержания у него не было возможности делать это, что привело к ухудшению ситуации со здоровьем.

"Когда я увидел эту ногу, мне стало плохо. Сложно было смотреть на это. Нога в ужасном состоянии, там открытая рана. Бугорок в диаметре около 7–8 сантиметров, в месте, где пересадка кожи была, а в высоту около 5–6 сантиметров", – рассказал правозащитник.

Шаро также отметил, что поддерживает контакты с медиками. По его словам, у Била началось "серьезное воспаление". Врачи вскрыли рану, чтобы прочистить ее, уточнил юрист.

В настоящее время его подзащитный остается на лечении, но адвокату неизвестно, в сознании ли он. Вместе с тем Шаро не стал ни опровергать, ни подтверждать сообщения о возможной ампутации конечности блогера.

При этом он рассказал, что во время второго заседания, которое состоялось 30 июля, он оповестил суд о том, что Бил нуждается в медицинской помощи и предоставил соответствующие документы, полученные от родственников блогера.

Адвокат также уточнил, что срок ареста его подзащитного был приостановлен с 31 июля, что предусматривается КоАП. Однако в больнице за ним продолжают наблюдать сотрудники правоохранительных органов. После прохождения лечения Билу предстоит отбыть назначенный ранее срок до конца.

Кроме того, юрист подчеркнул, что пранк, за который и был осужден Бил, происходил в соответствии со сценарием шоу, которое должно выйти на YouTube-канале.

"Там на видео даже зафиксировано, как Эдвард говорит, что владелец территории, где проходили съемки, дал разрешение, за что блогеры благодарили его. Про форму Бил на видео говорит, что она бутафорская", – отметил Шаро.

Блогера задержали на Неглинной улице в столице 20 июля. Причиной для этого послужило ношение полицейской формы. Спустя некоторое время суд признал Била виновным в совершении мелкого хулиганства и арестовал на 13 суток.

Однако, по версии следствия, в тот день блогер участвовал в массовом непубличном мероприятии, во время которого произошел словесный конфликт, переросший в драку. За это Била признали виновным по статье "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка" и арестовали еще на 14 суток.

