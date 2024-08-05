Врачи сохранили левую ногу блогеру Эдварду Билу

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Врачи сохранили левую ногу Эдварду Билу, говорится в телеграм-канале блогера.

В публикации подчеркивается, что он еще не полностью здоров, а инфекция стала "преследовать" его в меньших количествах. Теперь мужчине предстоит долгое восстановление, которое может занять до полугода.

"Спасибо врачам за проявленный труд и профессионализм!" – говорится в сообщении.

Об угрозе ампутации ноги стало известно благодаря его адвокату, который сам узнал об этом от друзей мужчины.

Изначально Била задержали в конце июля из-за ношения им полицейской формы, арестовав на 13 суток.

Позже его признали виновным в незаконном массовом мероприятии, поэтому срок ареста продлили еще на 14 суток. За это время, по данным СМИ, у него воспалилась рана, из-за чего в начале августа его госпитализировали с подозрением на заражение крови.

