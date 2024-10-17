РИА Новости: Зеленский хочет переубедить Шольца по вопросу ракет Taurus и членства в НАТО

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Украинский президент Владимир Зеленский хочет изменить мнение канцлера ФРГ Олафа Шольца по темам поставок ракет Taurus и членства Украины в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Он никогда не говорил "нет", но и никогда не говорил "да". Мы будем работать над этим", – заявил Зеленский, добавив, что уже много раз беседовал с канцлером ФРГ по этим темам.

В середине октября стало известно, что Шольц не ответил на просьбу Зеленского об одобрении ускоренного приема страны в НАТО. Также украинский президент потребовал разрешить наносить удары вглубь России, но и эту просьбу канцлер ФРГ "оставил без внимания".

При этом недавно канцлер Германии выразил готовность поговорить по телефону с Владимиром Путиным, если для этого наступит "правильный момент", поэтому для беседы нужно лишь направить "ясный сигнал" или "конкретный вопрос".

