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17 октября, 17:49

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РИА Новости: Зеленский хочет переубедить Шольца по вопросу ракет Taurus и членства в НАТО

Зеленский хочет переубедить Шольца по вопросу ракет Taurus и членства в НАТО

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский президент Владимир Зеленский хочет изменить мнение канцлера ФРГ Олафа Шольца по темам поставок ракет Taurus и членства Украины в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Он никогда не говорил "нет", но и никогда не говорил "да". Мы будем работать над этим", – заявил Зеленский, добавив, что уже много раз беседовал с канцлером ФРГ по этим темам.

В середине октября стало известно, что Шольц не ответил на просьбу Зеленского об одобрении ускоренного приема страны в НАТО. Также украинский президент потребовал разрешить наносить удары вглубь России, но и эту просьбу канцлер ФРГ "оставил без внимания".

При этом недавно канцлер Германии выразил готовность поговорить по телефону с Владимиром Путиным, если для этого наступит "правильный момент", поэтому для беседы нужно лишь направить "ясный сигнал" или "конкретный вопрос".

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