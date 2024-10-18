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18 октября, 13:30

Политика

Трамп назвал Зеленского "величайшим торгашом" в истории

Трамп назвал Зеленского "величайшим торгашом" в истории

Новости мира: Трамп возложил на Зеленского ответственность за начало конфликта на Украине

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Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "одним из величайших торгашей" в истории. Экс-глава Америки подчеркнул, что Зеленский может собой гордиться, так как "откусить" такой кусок из бюджета Штатов удается не каждому.

Помимо этого, Трамп вновь возложил на лидера Украины вину за начало Россией СВО. В свою очередь, действующего президента США Джо Байдена он назвал провокатором.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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