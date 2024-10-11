Медведев заявил, что Путин может потребовать от Трампа капитуляции Украины

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Путин в случае переизбрания экс-президента США Дональда Трампа может потребовать от него капитуляции Украины.

Таким образом Медведев прокомментировал слова спикера палаты представителей США Майка Джонсона, который заявил, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине, позвонив Путину и сказав, что "с него хватит".

"А что, если Путин скажет: "Еще нет. Украина должна капитулировать. И никакого вступления в НАТО", – написал Медведев на своей странице в соцсети X.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае своей победы на предстоящих выборах сможет завершить украинский конфликт еще до инаугурации. Вместе с тем он ни разу не вдавался в подробности своего плана, поделившись только тем, что позвонит Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Между тем соратник Трампа, кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс отмечал, что план республиканца заключается в заморозке боевых действий по текущей линии фронта с созданием демилитаризованной зоны, а также предоставление РФ гарантий нейтрального статуса Украины.