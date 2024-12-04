Шольц заявил, что не разрешит наносить удары вглубь РФ и не поставит ракеты Taurus

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц после посещения Киева заверил, что не разрешит наносить удары вглубь российской территории и не поставит Украине крылатые ракеты Taurus. Такое заявление он сделал во время выступления в Бундестаге.

"Я буду по-прежнему делать все для того, чтобы не произошло эскалации, войны между Россией и НАТО", – цитирует Шольца ТАСС.

Канцлер добавил, что его решения остаются неизменно правильными. Он также призвал "сохранять спокойствие" при принятии решений по поддержке Украины.

Шольц находился с визитом в Киеве утром 2 декабря. Переговоры канцлера Германии с украинским президентом Владимиром Зеленским прошли впервые за 2,5 года.

В ходе конференции с Зеленским канцлер ФРГ уточнил, что оказываемая Германией Украине военная, экономическая и политическая поддержка не ослабеет и будет продолжаться до завершения российско-украинского конфликта. Эти слова политик назвал посланием Владимиру Путину.