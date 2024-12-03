Песков назвал "послание" Шольца Путину линией на продолжение войны

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Европа сохраняет приверженность деструктивной линии на продолжение войны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя "послание" канцлера Германии Олафа Шольца Владимиру Путину.

Отвечая на вопрос о том, есть ли смысл в дальнейшем общении после заявлений, подобных словам Шольца, Песков подчеркнул, что в вопросах продолжения и возобновления связей он есть всегда. Политик добавил, что Путин не раз говорил, что открыт для контактов в целях удовлетворения российских интересов.

При этом представитель Кремля заявил, что подобные заявления ежедневно звучат со стороны представителей разных европейских стран. На этом фоне спецоперация будет продолжаться вплоть до достижения всех задач, которые Россия перед собой поставила, отметил Песков.

Накануне Шольц заявил, что военная, экономическая и политическая поддержка, которую Германия оказывает Украине, не ослабеет и будет сохраняться до завершения российско-украинского конфликта. Эти слова политик и назвал посланием российскому президенту.