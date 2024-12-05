Шольц назвал политической слабостью отказ от разговора с Путиным

Фото: ТАСС/picture-alliance/SvenSimon-The/Presidential Office of Ukraine

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ диалога с Владимиром Путиным показал бы политическую слабость Германии и Евросоюза. Так он прокомментировал критику в своей адрес после телефонного разговора с президентом РФ.

"Все знают, что было бы абсурдом и признаком невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе просто ждали, пока такие телефонные разговоры ведет кто-то другой, а мы бы просто комментировали новости из телевизора", – приводит РИА Новости слова Шольца из выступления в бундестаге.

Одновременно с этим немецкий канцлер сообщил об огромной разнице в собственном подходе и подходе Путина к оценке конфликта на Украине.

В первом с декабря 2022 года телефонном разговоре с канцлером ФРГ Путин указал на деградацию российско-германских отношений по всем направлениям. По словам президента РФ, это случилось из-за недружественного курса немецких властей.

Сам Шольц позже рассказал, что переговоры с российским лидером являются главным моментом в донесении позиции ЕС по ситуации на Украине. Он отметил, что позиция Путина не поменялась, но Европе следует дальше вести с ним диалог.