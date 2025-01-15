FT: Европа не может отправить миротворцев на Украину

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Европа не может отправить миротворческие войска на Украину, так как напрямую вовлечена в конфликт посредством финансирования, сообщает газета Financial Times.

По данным СМИ, правом отправки миротворцев обладают международные организации, например ООН, которая имеет монополию на миротворческую деятельность и возможность быть посредником в спорах.

Сама идея отправки европейских войск на Украину является крайне проблематичной, указал автор материала.

Ранее журналисты утверждали, что Европа направит своих военных на Украину после стабилизации фронта. Отмечалось, что не все европейские страны поддерживают инициативу французского президента Эммануэля Макрона, который планировал направить на Украину в 2025 году до 100 тысяч военнослужащих.

Против этой инициативы выступили Польша и Германия, также США "открестились" от отправки американских солдат.