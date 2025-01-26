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У конфликта на Украине есть четыре варианта развития событий, включая поражение Киева. Об этом сообщает британская газета The Times.

"Хотя она (Украина. – Прим. ред.) еще не сломлена, но <…>, безусловно, стоит на коленях", – говорится в статье.

Как считает издание, первый сценарий предполагает поражение Украины, которое станет возможным при остановке поддержки Киева со стороны американского президента Дональда Трампа. Однако, полагает автор материала, глава Белого дома будет "опасаться допустить такой исход", чтобы избежать сравнения с бывшим президентом Джо Байденом.

Второй сценарий также предусматривает прекращение американской помощи, однако он рассматривает заключение "плохого мирного соглашения", которое способно привести к разделению Украины.

Третий же сценарий предполагает, что стороны договорятся о прекращении огня как о промежуточном этапе перед заключением мира и завершением конфликта.

По словам автора материала, четвертый сценарий описывает проведение мирных переговоров, в рамках которых "Украина будет участвовать с позиции силы". При этом такой сценарий признает, что РФ достигла значительных успехов.

"Без поддержки Америки у Украины нет шансов когда-либо достичь позиции, при которой она сможет вести переговоры о мирном соглашении с позиции силы", – добавляется в статье.

Ранее Трамп заявил о готовности Украины пойти на сделку по урегулированию конфликта. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что президент Украины Владимир Зеленский не может быть готов к сделке, так как сам себе запретил переговоры с Владимиром Путиным.

