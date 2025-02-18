Госсекретарь США заявил, что Путин выразил стремление к миру

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на прошлой неделе президент Штатов Дональд Трамп разговаривал с Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер выразил стремление к миру, однако одна встреча не решит всех вопросов.

Тем временем в Эр-Рияде продолжается встреча делегаций России и США. В центре обсуждения – восстановление двусторонних отношений, подготовка к переговорам президентов и урегулирование украинского кризиса.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что переговоры идут не только по политической, но и по экономической повестке. По его словам, ряд американских нефтяных компаний заинтересованы в возвращении в Россию, что требует нового инвестиционного диалога.

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