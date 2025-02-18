Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 14:15

Политика

Госсекретарь США заявил, что Путин выразил стремление к миру

Госсекретарь США заявил, что Путин выразил стремление к миру

Захарова заявила о нервной реакции Запада на переговоры России и США

В Госдуме обсуждают разрешение на грудное вскармливание в общественных местах

Делегации РФ и США в Эр-Рияде возобновили переговоры после 15-минутной паузы

Минобороны сообщило об освобождении Ямполовки в ДНР

Лавров выйдет к журналистам после окончания переговоров в Эр-Рияде

Политолог Асафов заявил, что на переговорах России и США обсуждаются ключевые вопросы

Песков отказался давать оценку переговорам России и США в Эр-Рияде

Российские и американские представители обсуждают важные вопросы в Эр-Рияде

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о возможном прогрессе в экономических переговорах с США

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на прошлой неделе президент Штатов Дональд Трамп разговаривал с Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер выразил стремление к миру, однако одна встреча не решит всех вопросов.

Тем временем в Эр-Рияде продолжается встреча делегаций России и США. В центре обсуждения – восстановление двусторонних отношений, подготовка к переговорам президентов и урегулирование украинского кризиса.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что переговоры идут не только по политической, но и по экономической повестке. По его словам, ряд американских нефтяных компаний заинтересованы в возвращении в Россию, что требует нового инвестиционного диалога.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаэкономикавидеоЕвгений ДукоАлина ГилеваЛариса Соколова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика