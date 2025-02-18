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18 февраля, 12:45

Политика

Песков отказался давать оценку переговорам России и США в Эр-Рияде

Песков отказался давать оценку переговорам России и США в Эр-Рияде

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано давать оценку переговорам РФ и США в Эр-Рияде. Он также отметил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что готов при необходимости вести диалог напрямую с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия нацелена на мирное урегулирования конфликта на Украине, в отличие от Европы и бывшей администрации США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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