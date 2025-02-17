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17 февраля, 19:30

Политика

ВС РФ взяли под контроль трассу около села Улаклы в ДНР

ВС РФ взяли под контроль трассу около села Улаклы в ДНР

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Российские войска ведут массированные обстрелы подразделений ВСУ под Курахово. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, ВС РФ удалось взять под контроль ключевую трассу около села Улаклы, а также подойти вплотную к селу Константинополь.

Кроме того российские военные взяли бойцов ВСУ в так называемый "Андреевский мешок", горловина которого составляет всего 800 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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