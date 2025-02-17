ВС РФ взяли под контроль трассу у села Улаклы и подошли к Константинополю

Российские военные продолжают наносить удары по подразделениям ВСУ в районе Курахова. Несмотря на ожесточенное сопротивление, удалось взять под контроль ключевую трассу у села Улаклы и вплотную подойти к Константинополю.

Обстановка в так называемом андреевском мешке стремительно ухудшается для ВСУ – ширина коридора для отхода составляет около 800 метров, что создает угрозу полного окружения.

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