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17 февраля, 11:30

Политика

ВС РФ взяли под контроль трассу у села Улаклы и подошли к Константинополю

ВС РФ взяли под контроль трассу у села Улаклы и подошли к Константинополю

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Российские военные продолжают наносить удары по подразделениям ВСУ в районе Курахова. Несмотря на ожесточенное сопротивление, удалось взять под контроль ключевую трассу у села Улаклы и вплотную подойти к Константинополю.

Обстановка в так называемом андреевском мешке стремительно ухудшается для ВСУ – ширина коридора для отхода составляет около 800 метров, что создает угрозу полного окружения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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