17 февраля, 11:30Политика
ВС РФ взяли под контроль трассу у села Улаклы и подошли к Константинополю
Российские военные продолжают наносить удары по подразделениям ВСУ в районе Курахова. Несмотря на ожесточенное сопротивление, удалось взять под контроль ключевую трассу у села Улаклы и вплотную подойти к Константинополю.
Обстановка в так называемом андреевском мешке стремительно ухудшается для ВСУ – ширина коридора для отхода составляет около 800 метров, что создает угрозу полного окружения.
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