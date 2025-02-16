Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Из-за ВСУ у российских солдат находится больше противотанковых управляемых ракет (ПТРК) Javelin, чем у британской армии, сообщает Telegraph со ссылкой на источник в вооруженных силах Британии.

По информации издания, украинские военные неоднократно бросали на поле боя дорогостоящее западное оружие, которым еще можно было пользоваться. В частности, речь идет о ПТРК Javelin, один пусковой модуль которого стоит более 100 тысяч долларов.

Как утверждают журналисты, брошенное оружие НАТО впоследствии попадает к российским военнослужащим.

Ранее западные СМИ сообщили, что офицеры ВС Британии выступают против обещанного президентом США Дональдом Трампом скорого урегулирования конфликта на Украине.

По мнению высокопоставленных офицеров, после этого между Россией и Западом начнется гонка по подготовке своих армий к следующему конфликту, в котором Россия может добиться гораздо больших успехов.