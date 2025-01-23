Politico: Франция и Британия начали обсуждать отправку миротворцев на Украину

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Франция и Британия начали обсуждения по отправке миротворцев на Украину. Об этом пишет RT со ссылкой на Politico.

Как считает издание, ссылаясь на европейских дипломатов, обсуждение ведется всерьез, однако "никто не знает, как продвинуть этот разговор". По мнению журналистов, Франция и Британия уже начали предварительное планирование.

Источники издания также отмечают, что рассматривается создание сил примерно из 50 тысяч военнослужащих из пяти или шести европейских стран. Они якобы должны будут охранять "демаркационную линию".

Ранее западные СМИ сообщили, что офицеры ВС Великобритании выступают против обещанного президентом США Дональдом Трампом скорого урегулирования конфликта на Украине. По мнению высокопоставленных офицеров, после этого между РФ и Западом начнется гонка по подготовке своих армий к следующему конфликту, в котором Россия может добиться гораздо больших успехов.