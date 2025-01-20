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Соглашение о "столетнем партнерстве" между Киевом и Лондоном не имеет юридической силы из-за нелигитимности украинского президента Владимира Зеленского. Об этом написал в своих соцсетях депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

"С таким же успехом можно подписывать стены в общественном туалете", – приводит РИА Новости слова Дубинского.

Депутат считает, что данный договор будет разорван сразу после проведения выборов на Украине.

Соглашение о "столетнем партнерстве" было заключено во время прибытия на Украину британского премьер-министра Кира Стармера 16 января. Договор охватывает основные области взаимодействия, включая оборону, науку, энергетику и торговлю. В рамках соглашения страны договорились об укреплении стратегического сотрудничества на десятилетия вперед.

Стармер также объявил о передаче Киеву новой мобильной системы противовоздушной обороны. По словам главы британского правительства, характеристики системы, о которой идет речь, смогут "соответствовать нуждам Украины".

В МИД РФ заявили, что рассматривают данное соглашение как пиар-акцию Киева, для Москвы оно ничтожно. Тем не менее в Кремле выразили беспокойство из-за пункта договора, согласно которому Великобритания изучит возможность размещения военных баз и оборонной инфраструктуры на Украине.