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Посольство России в Лондоне заявило РИА Новости, что заявления властей Великобритании свидетельствуют об их провокационных замыслах, которые могут привести к новому витку эскалации.

По данным диппредставительства, замыслы британских властей связаны с Украиной и включают в себя создание военных баз на украинской территории, а также помощь в производстве дальнобойных вооружений.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Кир Стармер прибыл на Украину с необъявленным визитом, в ходе которого подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским договор о "100-летнем партнерстве".

Представители британского правительства отмечали, что договор охватывает основные области взаимодействия, включая оборону, науку, энергетику и торговлю. Также в рамках соглашения страны договорились об укреплении стратегического сотрудничества на десятилетия вперед.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил обеспокоенность из-за наличия пункта о военных базах в "столетнем соглашении" между Лондоном и Киевом. По его словам, в Кремле негативно отреагировали на планы расширить военное сотрудничество Британии и Украины в Азовском море.

