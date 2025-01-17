Песков: пункт "столетнего соглашения" о военных базах вызывает беспокойство

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Пункт о военных базах "столетнего соглашения" между Лондоном и Киевом вызывает беспокойство. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это (договор о столетнем партнерстве. – Прим. ред.) не является положением, которое гарантирует членство в Альянсе. Хотя, конечно, учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков отметил, что в Кремле негативно отреагировали на пункт договора о планах расширить военное сотрудничество Британии и Украины в Азовском море.

"Это внутреннее море России, там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Великобритании", – заметил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Москва будет анализировать процесс реализации "столетнего соглашения".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Кир Стармер прибыл на Украину с необъявленным визитом, в ходе которого подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским договор о "100-летнем партнерстве".

Представители британского правительства отмечали, что договор охватывает основные области взаимодействия, включая оборону, науку, энергетику и торговлю. Также в рамках соглашения страны договорились об укреплении стратегического сотрудничества на десятилетия вперед.

