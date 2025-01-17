Песков заявил, что Великобритания и Украина не могут взаимодействовать в Азовском море

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Великобритания и Украина не могут взаимодействовать в Азовском море, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это действительно внутреннее море России", – сказал пресс-секретарь российского лидера в ответ на появление соглашения о 100-летнем партнерстве Киева и Лондона.

Документ, подписанный британским премьер-министром Киром Стармером и украинским президентом Владимиром Зеленским, включает положение об укреплении военного сотрудничества между странами для безопасности Черного, Балтийского и Азовского морей.

В этом же соглашении говорится о британских военных базах, которые могут появиться на Украине. Песков ранее заявлял, что этот пункт вызывает у Москвы беспокойство.

