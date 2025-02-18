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18 февраля, 07:30

Политика

Госдума предложила обязать 50% такси иметь детские кресла

Госдума предложила обязать 50% такси иметь детские кресла

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В России 50% такси хотят обязать иметь детские кресла, а также запретить повышать цены более чем на 5% для пассажиров с детьми. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму.

Сейчас стоимость услуги может увеличиваться вдвое, если пассажир отметит обязательное наличие детского кресла, а водитель такси и вовсе вправе отказать в поездке, если у него нет специального удерживающего устройства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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