Политолог Асафов заявил, что на переговорах России и США обсуждаются ключевые вопросы

В Эр-Рияде проходит встреча делегаций России и США. Политолог Александр Асафов отметил, что на переговорах обсуждаются важнейшие аспекты международной политики, включая восстановление двусторонних отношений и урегулирование украинского кризиса.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул, что позиция Москвы будет четко услышана. Российская сторона ориентирована на дипломатическое решение конфликтов, но итоги встречи станут известны позже.

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