Белый дом признал, что арсеналы США по всему миру все сильнее истощаются

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Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что не может подтвердить сообщения о возможном прекращении поставок американского вооружения Украине, но признал, что запасы оружия США продолжают истощаться. Об этом со ссылкой на сообщение Белого дома пишет РИА Новости.

"Большая часть нашей военной помощи Украине предоставлялась в рамках механизма срочного изъятия из арсеналов, после чего началось их пополнение. Однако этот процесс затянулся, и многие наши склады по миру, учитывая глобальные операции, становятся все более истощенными", – заявил Уолц.

Он также назвал абсурдной позицию некоторых политиков в Вашингтоне, которые требовали прекращения огня в Газе, но критиковали аналогичную инициативу Трампа в отношении Украины. По его словам, конфликт на Украине "угрожает глобальной стабильности и интересам США".

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у российской стороны масштабное преимущество в конфликте на Украине. Он отметил, что преимущество российских войск в живой силе и вооружениях будет сохраняться независимо от дальнейших пакетов помощи Запада. По его мнению, у Запада и Украины не было никаких шансов одержать победу.