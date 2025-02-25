Путин назвал хорошим предложение США об обоюдном сокращении военных расходов

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Владимир Путин назвал хорошим предложение американского президента Дональда Трампа о сокращении вооружений РФ и США на 50%. Об этом глава государства сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".

Президент РФ добавил, что российская сторона готова начать дискуссии по этой теме. Одновременно с этим Путин отметил, что не может прокомментировать то, как к такой инициативе отнесется Китай. По его словам, со стороны Вашингтона в КНР были разные заходы по поводу стратегических наступательных вооружений и прочим серьезным вопросам.

"Мне кажется, что идея хорошая: Соединенные Штаты сократили бы на 50% и мы сократили бы на 50%, а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет", – рассказал Путин.

Трамп уже выражал уверенность в том, что он сможет достичь соглашения с Путиным относительно денуклеаризации России и Штатов. Он отмечал, что уже работал над вопросами ядерного разоружения с российским президентом. План, к созданию которого они пришли, подразумевал в том числе привлечение к этому процессу Китая.

По информации зарубежных СМИ, министр обороны США Пит Хегсет поручил высшему руководству разработать план ежегодного сокращения бюджета военного ведомства на 8% в течение следующих пяти лет. В случае реализации этот план станет самым масштабным сокращением бюджета Пентагона с 2013 года.

При этом в документе также указаны 17 категорий расходов, которые администрация Трампа не собирается сокращать. Среди них – операции по защите южной границы США, программы по модернизации ядерного арсенала и систем противоракетной обороны страны, закупки дронов-камикадзе и других видов вооружений.