Washington Post: Хегсет приказал проработать сокращение бюджета Пентагона на 8% ежегодно

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Министр обороны США Пит Хегсет поручил высшему руководству разработать план ежегодного сокращения бюджета военного ведомства на 8% в течение следующих пяти лет. Об этом со ссылкой на документ, оказавшийся в ее распоряжении, сообщает газета The Washington Post.

По данным СМИ, план должен быть представлен к 24 февраля. В случае реализации он станет самым масштабным сокращением бюджета Пентагона с 2013 года, отмечается в материале.

При этом в документе также указаны 17 категорий расходов, которые администрация президента США Дональда Трампа не собирается сокращать. Среди них – операции по защите южной границы США, программы по модернизации ядерного арсенала и систем противоракетной обороны страны, закупки дронов-камикадзе и других видов вооружений.

Ранее Трамп заявлял, что новая администрация рассмотрит возможность сокращения расходов, включая военные. Он отметил, что США теряют триллионы долларов из-за потенциально незаконных расходов, а проверки государственных структур выявили "огромные масштабы коррупции" и нецелевого использования средств.