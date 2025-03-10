Economist: в переговорах США и Украины наблюдается странная ситуация

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В будущих переговорах между представителями США и Украины складывается странная ситуация, пишет RT со ссылкой на газету The Economist.

11 марта делегации США и Украины должны встретиться в Джидде. Украинский президент Владимир Зеленский прилетит в Саудовскую Аравию за день до начала переговоров.

При этом журналисты обратили внимание на некоторые опасения со стороны Украины. По их мнению, переговоры могут рассматриваться как возможность для шантажа и затягивания времени. Также издание предполагает, что президент США Дональд Трамп попытается добиться уступок, которые будут выгодны России.

Именно поэтому журналисты называют встречу делегаций США и Украины "странной ситуацией".

"Наступает момент катарсиса или очередной раунд жестокого наказания", – отмечает издание.

При этом Зеленский, несмотря на свой визит в Саудовскую Аравию, не планирует участвовать в переговорах с представителями США. Он заявил, что Украину на встрече будут представлять глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.

