Трамп выразил надежду на успех в переговорах с Украиной в Саудовской Аравии

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Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на положительный исход встречи с Украиной в Саудовской Аравии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на общение президента США с представителями СМИ из пула Белого дома на борту самолета Трампа.

"Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии, поскольку они (Саудовская Аравия. – Прим. ред.) принимают различные переговоры", – отметил он.

Трамп также надеется, что делегации смогут достичь "большого прогресса" в вопросе урегулирования конфликта на Украине. В связи с этим американский лидер указал на целый ряд "различных переговоров", которые должны пройти в Саудовской Аравии.

Встреча делегаций Украины и США запланирована на 11 марта в Джидде. Украинский лидер Владимир Зеленский прилетит в Саудовскую Аравию 10-го числа. При этом он заявил, что не собирается участвовать в переговорах с американскими представителями.

По его словам, в состав украинской делегации вошли глава офиса президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, а также глава МИД Украины Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

При этом СМИ обратили внимание, что эта встреча может рассматриваться как возможность для шантажа, затягивания времени и попыток Трампа добиться уступок, выгодных России. Именно поэтому журналисты называют встречу делегаций США и Украины "странной ситуацией".

