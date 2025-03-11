Axios: спецпосланник Трампа Уиткофф может встретиться с Путиным 13 марта

Фото: kremlin.ru

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может встретиться с Владимиром Путиным в Москве 13 марта. Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид.

"Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Уиткофф планирует приехать в Москву в конце этой недели для встречи с Путиным, но подчеркнул, что все еще может измениться", – написал Равид в соцсети X.

Согласно предварительному расписанию посланника Трампа, во вторник, 11 марта, он проведет встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. На следующий день он примет участие в переговорах о заложниках в Газе, а также встретится с премьер-министром Катара. В четверг, 13 марта, он прилетит в Москву для встречи с российским президентом.

Ранее журналист Bloomberg Аннмари Хордерн тоже заявлял, что Уиткофф посетит Москву для встречи с Путиным. Конкретные сроки визита спецпосланника Трампа в Россию и детали предполагаемых переговоров не уточнялись.

Глава американского Госдепа Марко Рубио сообщал, что дата встречи Путина и Трампа еще не назначена.