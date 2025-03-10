Глава Госдепа Рубио: дата встречи Путина и Трампа еще не определена

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Дата встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа еще не назначена, сообщил глава американского Госдепа Марко Рубио телеканалу Al Arabiya.

Ранее президент России говорил, что с удовольствием встретится с главой Белого дома. По словам Путина, для этого есть обоюдное желание, однако встречу необходимо тщательно подготовить.

Лидеры двух стран 12 февраля провели телефонный разговор. Отмечалось, что переговоры длились полтора часа. Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и иные мировые проблемы.

После их телефонного разговора также состоялись встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде и Стамбуле. По их итогам стороны договорились в том числе обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что с 12 февраля между президентами России и США не происходили контакты, которые можно было бы предать огласке.